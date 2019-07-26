Партия "Слуга народа" Зеленского победила на выборах с результатом 43,16 процента голосов

"Слуга народа", партия президента Украины Владимира Зеленского, победила на внеочередных выборах в Верховную раду. Она набрала 43,16 процента голосов. Такие данные передал ЦИК Украины после обработки ста процентов электронных протоколов.

В парламент прошли еще 4 партии. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,05 процента голосов), "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,18 процента), "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (8,10) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (5,82).

"Слугу народа" по партийным спискам на выборах поддержали более 6,3 миллиона человек. "Оппозиционная платформа — За жизнь" получила голоса более 1,9 миллиона человек. У "Батькивщины" почти 1,2 миллиона голосов. За "Европейскую солидарность" проголосовали около 1,18 миллиона человек, за "Голос" – около 851 тысячи.

ЦИК должен подвести окончательные итоги выборов не позднее 4 августа. До 9 августа он обязан официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

На первую сессию Верховная рада должна будет собраться не позднее 9 сентября. Перед ее открытием депутаты принесут присягу. С этого момента украинский парламент начнет новую жизнь.

На Украине 21 июля прошли Внеочередные выборы в Верховную раду. Явка избирателей составила 49,84 процента. Из 29 миллионов граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 миллиона человек. Явка стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине.