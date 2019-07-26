"Изменяла": убийца женщины из Раменского объяснил расправу ревностью

Задержанный вечером в четверг в окрестностях Ногинска 38-летний мужчина признался в убийстве 25-летней возлюбленной из Раменского, списав свой поступок на ревность. Допрос подозреваемого сняли на видео.

"Из ревности убил человека, свою девушку Наталью. Изменяла. Убил ножом", — охотно рассказал Артем, которому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Вечером 25 июля он условился о встрече с Натальей на детской площадке на Лесной улице в Раменском, но как только присел к ней на скамейку, тут же выхватил нож и нанес не менее 20 ударов на глазах у детей и взрослых, после чего спокойно удалился.

"Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой", — пояснил подозреваемый.

С Натальей он встречался около года, воспитывал ее пятилетнюю дочь. Девочка, на глазах которой убили мать, онемела, получив психотравматический шок и сейчас находится в больнице под присмотром тети.

Артем ранее был судим за незаконный оборот оружия. Кроме того, его подозревают в причастности к убийству девушки в 2014 году в Крыму.