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Арктика – территория открытий 14 минут назад
ПОРА поучаствует в разработке стратегии развития Арктики до 2035 года
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) станет базовой площадкой для разработки стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Это предусматривает соглашение, заключенное 25 июля между ПОРА и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Эксперты ПОРА войдут в состав рабочих групп по широкому кругу вопросов развития АЗРФ, включая реализацию совместных проектов, участие в проектах администраций регионов, участие в проектах компаний, поддержку общественных инициатив и научных исследований. ПОРА также займется интеграцией результатов работы экспертного сообщества и представлением предложений по развитию российской Арктики общественности.
"В соответствии с поручением главы государства мы приступили к подготовке новой стратегии развития Арктической зоны РФ. Стратегия определит будущее российской Арктики на 15 лет вперед. Именно поэтому она не может готовиться кулуарно, в московских кабинетах, а должна создаваться совместно с регионами, муниципалитетами, гражданским обществом, широким кругом экспертов. Мы договорились с Проектным офисом развития Арктики (это, на мой взгляд, сегодня одна из самых продвинутых экспертно-аналитических площадок), что на его базе, в том числе в сети Интернет, мы запустим широкое и открытое обсуждение предложений в новую стратегию", — прокомментировал подписание соглашения Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Наша миссия состоит в распространении информации о положении дел в Арктике. Ее развитие является тем локомотивом, который способен потянуть за собой улучшение качества жизни людей не только на арктических территориях, но и на субарктических и вообще во всех регионах России. В контексте решения этой важной задачи ПОРА мобилизует интеллектуальный потенциал экспертного сообщества регионов и компаний, ученых, неравнодушной общественности для обсуждения будущей стратегии развития. Этот сплав усилий государства и общества должен дать мощный синергетический эффект. В ближайшее время будет запущен цифровой портал, посвященный стратегии развития Арктики до 2035 года, который уже практически готов. Предложения от общественности и экспертов мы будем проверять на жизненность на местах — проведем заседания нашего дискуссионного клуба в арктических регионах", — сказал Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики.
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