Глава ОКР Поздняков: поздравляю спортсменов с приглашением на Олимпиаду

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил российских спортсменов, тренеров и специалистов в области спорта с официальным приглашением на Олимпиаду-2020. Отдельно он высказался о легкоатлетах, которые также смогут выступить в Токио под национальным флагом.

"Сегодня мы получили приглашение, подписанное президентом МОК, в котором ОКР приглашается к участию в Олимпийских играх в Токио. Хотел бы поздравить всех наших спортсменов, тренеров, специалистов в области спорта", – цитирует Поздякова РИА Новости.

"Это касается всех спортсменов, включая легкоатлетов, которые вне зависимости от их статуса будут выступать под национальным флагом. Это самое важное событие для нас", – добавил глава ОКР.

Напомним, что в настоящий момент российские легкоатлеты из-за допингового скандала выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее МОК направил приглашение в адрес ОКР принять участие в Олимпийских играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. В отличие от прошедших Игр в Пхенчхане, в Токио сборная России сможет сформировать полноценный состав без каких-либо ограничений и дополнительных условий.