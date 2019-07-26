Россияне отобрались на чемпионат мира-2019 по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в матче второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2019 года встречалась с командой Испании. Россияне разгромили испанцев со счетом 6:1. Эта победа позволила команде Михаила Лихачева напрямую выйти на мировое первенство.

За сборную России мячи забили Максим Чужков, Борис Никоноров, Виктор Крышанов, Артур Папортный и Юрий Крашенинников. Еще один гол в собственные ворота записал на свой счет испанец Торрес.

В турнирной таблице группы 2 российские пляжники заняли первое место, одержав три победы в трех встречах. Напомним, что чемпионат мира пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 2019 года.