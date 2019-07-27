В Подмосковье самолет рухнул не в карьер, а в реку

Легкомоторный самолет "Лэйк", вылетевший из аэродрома Дракино в Серпуховском районе, упал не в карьер, а в Оку, передает РИА Новости. Крушение произошло из-за того, что самолет задел линии электропередач.

В катастрофе погибли два человека.

На место выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет упал в карьер с водой.