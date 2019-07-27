Ультраполярное вторжение: Москву ждет резкое похолодание

В Москву идет резкое похолодание, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Выходные 27—28 июля еще будут по-летнему теплыми, но в понедельник температура уже опустится до 14—16 градусов в дневные часы, ночью — до 7—9. Во вторник похолодание продолжится: днем ожидается не более 13—15 градусов, ночью —6—11 градусов. В среду также не стоит ожидать потепления. По предварительным данным, днем 31 июля воздух может прогреться не более чем до 10—11 градусов.

Помимо не по-летнему низкой температуры москвичей и жителей Подмосковья ожидают дожди.

Причина резкой смены погоды — ультраполярное вторжение. Холодный воздух из Арктики продвинется на юг вглубь материка и оттеснит скандинавское тепло к западным границам европейской части страны.

А пока суббота признана синоптиками самым теплым днем июля. Следующая волна теплой летней погоды ожидается лишь в августе.