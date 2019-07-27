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27 июля 201920:59 Алексей Головко

Путин: Россия не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу

Путин: Россия не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу

Искать подводные лодки, затонувшие в годы Великой Отечественной, и называть имена героев, погибших за Родину — о важности работы российских поисковиков Владимир Путин сказал на балтийском острове Гогланд. Президент совершил глубоководное погружение в Финском заливе к затонувшей в 1942-м советской подлодке "Щ-308". В мае прошлого года ее обнаружили на дне Балтики участники экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". 27 июля в память о подвиге моряков была установлена мемориальная доска с именами командира и экипажа.

Остров Гогланд. 180 километров по морю до Петербурга и всего 8 до Финской границы. Именно сюда Владимир Путин прилетел, чтобы спуститься на глубину. На быстроходном катере глава государства отправляется за 20 морских миль от побережья. Там на грунте найдена подводная лодка "Щ-308". Ее судьба была неизвестна 77 лет.

Для советских подводных лодок акватория острова Гогланд была самым опасным местом. Здесь – мелководье, кругом острые скалы, и именно отсюда начинались германские ловушки — сети и глубинные мины. Мимо одной из них моряки Балтийского флота, к сожалению, проскочить, и не смогли лодка серии "Щ" покоится в этих водах.

Над найденной субмариной дежурит плавучий кран Военно-морского флота. Ярко-оранжевый глубоководный аппарат стрелой опускают на поверхность моря. Пилот подводного аппарата докладывает о готовности. Владимир Путин уверенно забирается в люк спускаемого аппарата. Инструктаж главе государства не нужен — в этом батискафе он уже погружался раньше, в 2015 году. Только море тогда было Черное. Несколько минут хода — и прозрачная сфера опускается под воду.

Аппарат идет в сопровождении водолазов. И вот начинают проступать очертания субмарины. Глубина здесь — 60 метров. Нос лодки зарыт в грунт. Люк у лодки задраен. Командирский перископ поднят на метр. Эксперты считают: на мине лодка подорвалась, когда пыталась всплыть и оглядеться.

Поисковики проводят церемонию. На орудии навсегда остается пластиковая табличка с названием лодки и перечислением всех сорока членов экипажа. Теперь это — подводная братская могила. Батискаф гасит огни — минута молчания.

Лодка с номером "Щ-308" и названием "Семга" пропала в 1942 году. Она возвращалась всего лишь из своего второго боевого похода. Командир доложил, что потопил три вражеских транспорта и идет в порт. Но в Кронштадт "Семга" так и не вернулась. О том, что Владимир Путин увидел под водой, он рассказывает уже на борту корабля.

"Когда мы почти на грунт легли, достаточно было много ила поднялось, и видно было не очень хорошо, но потом все немножко успокоилось, мы практически прошли, обогнули с обеих сторон лодку. Я хочу поблагодарить водолазов, которые там работали и устанавливали эту табличку", — отметил глава государства.

Бои на Балтике для моряков были сложнейшими. Море — узкое. Все фарватеры давно известны. Пройти мимо врага даже под водой невероятно сложно. Но проходить надо было. По морю немцы получали руду из Швеции, везли продовольствие войскам, осаждавшим Ленинград. И советские подводники рвали эти коммуникации, пускай и ценой своей жизни.

"Впечатления не от погружения, скорее, от объекта, который мы видели, яркие. Я хочу поблагодарить тех, кто занимается этим замечательным делом, реализует и инициировал программу "Поклон кораблям Великой Победы". Это чрезвычайно важно. Скажу, может быть, вещь тривиальную: важно не для тех ребят, которые покоятся на дне Финского залива, важно для нас, для будущих поколений. Потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает, не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за нас с вами", — уверен Путин.

Рыбаки раньше жаловались — в этом месте что-то на дне постоянно рвет их тралы. Оказалось, это орудия подлодки. Одно из них, лежавшее рядом с корпусом, подняли на поверхность.

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