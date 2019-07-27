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Паводок 53 минуты назад
Паводок: Приамурью угрожает новый циклон
На Дальнем Востоке, где из-за наводнений действует режим ЧС, снова дожди. В Приамурье идет эвакуация жителей — более тысячи человек уже поселили в пунктах временного назначения. Затоплены свыше 600 домов. Самая сложная ситуация по-прежнему в Норске — поселок в воде почти до крыш. Тем, кто отказывается эвакуироваться, продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости доставляют вертолетами. Стихия смещается ниже по течению. В районе Благовещенска вода поднялась за сутки на 1,5 метра.
Добраться в Норск по-прежнему можно только по воде. Буквально в 2 километрах от поселка остался целым мост, куда может приземлиться вертолет, а дальше — на лодке. Вода потихоньку начала спадать, но очень медленно. За 6 часов вода в Селемдже упала всего на 15 сантиметров.
Невозможно представить, что под толщей воды когда-то были дороги, пастбища, поля и этот поселок. Резиновая лодка идет медленно, неизвестно, что под ней, — плавают дрова, заборы, вода скрыла какие-то постройки, машины, сельскохозяйственную технику. Единственный островок – школа. Здесь, на чердаке, вот уже несколько дней находятся спасатели и 32 жителя Норска.
"Так мы видим, что творится, а там бы мы с ума сошли. Самое главное, чтобы нам потом помогли, когда вода уйдет. А сейчас нам очень хорошо: кормят, воду дают", — говорят люди.
Не планируют эвакуироваться еще 57 человек. Они живут на крышах своих домов. На лодках пытаются поймать дрова, собрать в кучу свое имущество. Питьевую воду, еду и лекарства доставляют вертолетом или на лодках. Весь процесс, да и жизнь на воде контролируют спасатели.
От Норска до Февральска — всего 84 километров, но для тех, кто сейчас здесь, в пункте временного размещения (ПВР), это огромное расстояние. В основном в ПВР женщины, старики, дети. Валентина Сенчишина, как услышала предупреждение о надвигающейся волне, не задумываясь, собрала дочерей и внуков, документы. Сели в вертолет и оказались в Февральске.
Когда возвращаться в поселок и как дальше жить — единственные вопросы, которые сейчас волнуют людей. В ПВР они обеспечены всем, а вот дома — неизвестность.
Самая сложная работа начнется, когда сойдет вода. Но пока ждут новый циклон, поэтому эвакуируют жителей и Мазановского района. Людей размещают в Новокиевском Увале, Февральске. Несколько северных сел буквально за пару дней опустели полностью.
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