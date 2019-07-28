Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело после обнаружения в съемной квартире на улице Пырьева на западе столицы тела девушки в чемодане. Находку сделал накануне владелец жилья — родственники девушки не могли с ней связаться и попросили его проверить квартиру.

При осмотре на теле убитой обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки, сообщает столичный главк СКР. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Начаты необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств совершенного преступления и задержание убийцы.

Убитая девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог о своей учебе и путешествиях, аудитория которого насчитывала около 80 тысяч человек. Ранее сообщалось, что на ее теле не было одежды, а горло было перерезано. По предварительной версии, ее могли убить на почве ревности.