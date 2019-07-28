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Дела Навального 46 минут назад

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28 июля 201913:38

Навальный госпитализирован

EPA

Находящийся под административным арестом оппозиционный блогер Алексей Навальный госпитализирован в 64-ю столичную больницу имени Виноградова после жалоб на состояние здоровья. Он находится в терапевтическом отделении, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Навального доставили в больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает наказание. Он находится в палате, его состояние — удовлетворительное, рассказали в медучреждении "Интерфаксу".

У блогера, отправленного ранее под административный арест за повторное нарушение установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий, "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов", рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В палате его охраняют сотрудники полиции и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Навальный призывал своих сторонников участвовать в очередной несанкционированной акции протеста 27 июля, если оппозиционных кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму. В полиции предупредили, что данный митинг будет являться незаконным.

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