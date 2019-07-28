Находящийся под административным арестом оппозиционный блогер Алексей Навальный госпитализирован в 64-ю столичную больницу имени Виноградова после жалоб на состояние здоровья. Он находится в терапевтическом отделении, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Навального доставили в больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает наказание. Он находится в палате, его состояние — удовлетворительное, рассказали в медучреждении "Интерфаксу".

У блогера, отправленного ранее под административный арест за повторное нарушение установленного порядка организации и проведения массовых мероприятий, "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов", рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В палате его охраняют сотрудники полиции и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Навальный призывал своих сторонников участвовать в очередной несанкционированной акции протеста 27 июля, если оппозиционных кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму. В полиции предупредили, что данный митинг будет являться незаконным.