Частные военные компании из США не только готовят сирийских боевиков, но и грабят нефтяные месторождения. Так, например, бойцы ЧВК запустили добычу и вывоз нефти на продажу из таких месторождений, как Конако, Эль-Омар и Танак, что на восточном берегу Евфрата. Об этом на брифинге Министерства обороны РФ рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Также он уточнил, что частные военные компании продолжают перебрасывать подкрепления в Сирию. Сейчас на территории Арабской Республики находятся до 3,5 тысяч бойцов ЧВК. Причем их прикрывает авиация коалиции под руководством США.

По сути, добавил генерал-полковник, американские военные отобрали криминальный бизнес у ИГИЛ (запрещена в России) и с его помощью накачивают вооружением курдские и арабские бандформирования.

Кроме того, отмечает Рудской, боевики в зоне деэскалации "Идлиб" готовят наступление и стягивают дополнительные силы. В юго-западную часть региона уже переброшены около 500 террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России).

Российские вооруженные силы наносят точечные удары по боевой технике бандитов. Так, за минувшие полтора месяца уничтожены 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с тяжелым вооружением, и три склада, где хранилось до 40 дронов.