МИД Ирана: американцы боятся Джавада Зарифа

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Сейид Аббас Мусави.

"Парадокс и глупость американских властей заключается в том, что они заявляют, будто Зариф не играет роли в иранской политике, но тут же полностью его бойкотируют", — написал Мусави в своем "Твиттере". Он добавил, что американцы глубоко боятся логики Зарифа и его таланта вести переговоры.

Накануне Штаты объявили, что вводят санкции в отношении Зарифа. Якобы он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы, создания баллистических ракет и террористических сетей, сообщает ТАСС.

Как отметил сам Зариф, попадание под санкции не влияет ни на него, ни на его семью, поскольку у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

Тем временем глава Госдепа США Майк Помпео сказал, что Америка будет сохранять давление на Иран до тех пор, пока с ним не будет заключена всеобъемлющая ядерная сделка.

Год назад США в одностороннем порядке вышли из совместного комплексного плана действий, известного как ядерное соглашение с Ираном. Вашингтон ввёл новые санкции. Но Иран не стал нарушать договор, так как европейские страны продолжили выполнять соглашение. А когда Европа не смогла обойти антииранские санкции, Тегеран заявил о постепенно выходе из ядерной сделки.

Сейчас МИД Ирана заявил о готовности пойти на третий этап приостановки своих обязательств, раз европейцы не выполняют свою часть договоренностей по финансовому сотрудничеству и не способны повлиять на позицию Соединенных Штатов.