У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

Шесть маленьких азиатских леопардовых кошек обнаружили внуковские таможенники у прилетевшего из Узбекистана мужчины. Спустя сутки у его напарника в квартире нашли двух орангутанов, невесть как попавших в столицу. Животных уже передали специалистам, а подозреваемых ждет уголовное преследование.

Леопардовых по окрасу котят, чей возраст составляет от двух до четырех месяцев, а суммарная стоимость превышает 1 миллион рублей, мужчина перевозил в пластиковых корзинах, которые были упакованы в пакеты. Никаких документов на животных у него не было, впрочем, наличие живого груза он и не афишировал.

Таможенники самостоятельно накормили диких кошек молоком из бутылки с соской, после чего передали их в фонд защиты диких животных. На перевозчика завели уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных — статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

У "приемщика" животных следователи обнаружили двух молодых орангутанов — они содержались в обычной московской квартире и дожидались своего покупателя. Как человекообразные обезьяны оказались в столице, мужчина объяснить не смог.

Пару "лесных людей" передали в Московский зоопарк.