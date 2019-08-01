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1 августа 201921:21 Дмитрий Блинников

Требуют доплатить миллионы: почему жители Красногорска рискуют остаться без крыши

Требуют доплатить миллионы: почему жители Красногорска рискуют остаться без крыши

Сотни жителей Красногорска рискуют остаться без крыши над головой. Местная администрация переселила их из ветхого жилья в новостройки, а спустя некоторое время выставила счет. За положенные квадратные метры новоселы должны заплатить миллионы рублей. Тем, у кого нет денег, предлагают съехать .

Оксана Борисова получила квартиру как очередник три года назад. Но свидетельство о собственности до сих пор ей не дали. Администрация Красногорска требует доплатить за жилье почти четыре миллиона рублей. 

— Говорят: "Либо соглашаетесь, либо нет. Подписывайте". Я развернулась и ушла, ничего не подписывая.

В похожей ситуации оказались почти двести жителей деревянных домов, которые признали ветхими. А для переселенцев в 2015 возвели многоэтажку. Квартиры в ней по размеру оказались больше. Жильцы рассказывают:

— Нам было сказано: "Ребята, вы заплатите просто 16 тысяч рублей, мы с вами договор мены заключим и вы можете спокойно переезжать хоть сейчас.

— Ключи от новых квартир мы получали, расписавшись в документах. Нам сказали, что теперь мы можем официально заниматься ремонтом.

Но следующие три года дом не принимали на баланс. Как раз накануне подписания акта приема-передачи застрелился застройщик Амиран Георгадзе . Скандальная история — он убил четверых , в том числе и заместителя главы Красногорского района. С делами бизнесмена и его компании долго разбирались. В итоге с переселенцев потребовали доплатить уже не по шестнадцать тысяч, а по три миллиона.

"Это значит, что за каждый метр полезной площади — сто семьдесят две тысячи рублей", — рассказывает местная жительница.

Еще один житель Красногорска Николай Кирсанов на вопрос о том, есть ли у него такие деньги, отвечает, что он пенсионер. "Мне в администрации сказали, чтобы я взял кредит на десять лет и постепенно расплачивался". 

Чиновники утверждают, что все по закону. Первоначальную оценку квартир делали четыре года назад, с тех пор стоимость жилья выросла. 

"Платить придется. Потому что, к сожалению, сложилась такая ситуация, что за два года рынок сильно вырос. Никаких других у нас, к сожалению, на сегодняшний день нормативных возможностей освободить людей от оплаты этой разницы не существует, — прокомментировал заместитель главы Красногорска по вопросам земельно-имущественных отношений Михаил Шувалов.

У юристов совсем другое мнение: доплачивать ничего не нужно, поскольку был договор мены. Он считается заключенным с момента передачи ключей, и расторгнуть соглашение нельзя.

"Люди вселились, им фактически де-факто передали помещение, ключи, подключили к коммуникациям, дали возможность сделать ремонт. Это значит, что вещь была передана и продавец согласился на ее передачу на тех условиях, которые были заключены ранее", — прокомментировал ситуацию юрист Константин Крохин.

Денег у переселенцев нет. В новых квартирах они уже сделали ремонт. Жители уверены в том, что на них хотят нажиться. 

"На одном из последних заседаний администрации, на котором присутствовали жители, в том числе и я, представитель администрации сказала, что на этом проекте они хотели получить пятьдесят миллионов рублей", — поделилась местная жительница.

Переселенцы готовят иск. Свою правоту теперь будут доказывать в суде. А из администрации на днях прислали очередное предупреждение с требованием заплатить или покинуть квартиры.

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