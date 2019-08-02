Прерванное паводком движение по трассе "Сибирь" восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад. По данным МЧС России, по состоянию на 1 августа в ожидании открытия трассы на стоянках вдоль нее скопилось более полутора тысяч автомашин.

Как сообщалось, 30 июня движение по трассе было перекрыто после того, как вышедшая из берегов река Ия затопила город Тулун и проходящие через него низменные участки дороги, напоминает "Интерфакс". В конце июня текущего года во время первой волны паводка движение по трассе "Сибирь" также было прервано.