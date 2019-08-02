Действие ДРСМД прекращено: возможны три сценария

2 августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в 1987 году между США и СССР (преемницей которого стала Россия). Это официально подтвердили сегодня и в МИД РФ, и госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. В Москве решили ответить зеркально.

"США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это", — написал Помпео на своей странице в Twitter.

По мнению постпред РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, теперь возможны несколько сценариев развития ситуации.

"Возможны три сценария: статус-кво; новая гонка вооружений; проведение после некоторой паузы (дабы освоиться с новой реальностью) переговоров по политическим или правовым мерам с целью смягчения последствий", — объяснил дипломат, передает "Интерфакс".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в связи с этой ситуации заявлял, что Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Между тем, в Бельгии сожалеют о прекращении действия ДРСМД, так как документ способствовал евроатлантической безопасности

"Новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам", — отметил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Он призвал США и Россию провести переговоры и договориться о стабилизационных мерах, передает РИА Новости.