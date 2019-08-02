Дебют Глушакова за "Ахмат" снова откладывается

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, перешедший нынешним летом в грозненский "Ахмат", пропустит четвертый тур чемпионата России по футболу. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Чечни Ахмед Айдамиров.

"Глушаков восстанавливается после травмы. Ближайший матч с "Оренбургом" полузащитник пропустит", – приводит слова Айдамирова Sport24.

Напомним, что Глушаков получил травму в конце предсезонных сборов. Пока он не принял участие ни в одном матче чемпионата России в составе "Ахмата". Встреча между грозненским клубом и "Оренбургом" состоится 5 августа.