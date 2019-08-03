Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения. Во время визита в область Мутко убедился, что главы муниципальных образований не справляются с базовыми вещами и тормозят работу по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов, пишет РИА Новости.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Без вас здесь, мужики, не разберемся", — высказался Мутко.

На сегодняшний день ни один житель Иркутской области, потерявший жилье в время наводнения, не смог получить квартиру и переехать. Виталий Мутко указал на низкие темпы строительства домов мэру Тулуна Юрию Кариху и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

В конце июня в Иркутской области при паводке погибли 25 человек.