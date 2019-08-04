Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Умер советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев. Ему было 84 года. Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев.

Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах. Впоследствии он получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около двадцати музыкальных альбомов.

В 1989 году по приглашению Госконцерта он приехал в СССР с гастрольным туром по 70 городам. С 2000-х годов артист жил преимущественно в России, получил российское гражданство.

Некоторые из самых известных его песен — "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья". По имеющимся данным, последние годы Вилли Токарев жил в Москве, где еще в 90-е годы открыл свою студию звукозаписи. В 2006 году он стал почетным жителем Таганского района столицы.



Чуть больше года назад Вилли Токарев был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой рассказал о своем отношении к женщинам и деньгам, о роли Аллы Пугачевой в его возвращении на Родину, о том, как в эмиграции складывались их отношения с Любовью Успенской и о многих других ярких фактах своей насыщенной биографии.