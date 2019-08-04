Иран обвинил США в нарушении дипломатических норм

Введение американских санкций в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа нарушает все установленные международные дипломатические нормы, считает официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

"Подобные действия являются беспрецедентным развитием в истории мировой дипломатии", — заявил Рабии, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, решения государства, которое постоянно требует начать переговоры и при этом налагает санкции на министра иностранных дел страны, с которой намерена вести диалог, являются смехотворными.

Представитель кабинета министров Ирана подчеркнул, что Зариф возглавляет внешнеполитическое ведомство страны, поэтому все дипломатические связи должны проходить только через него.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Сейид Аббас Мусави высказал мнение о том, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел из-за его высокого мастерства при ведении переговоров.

О введении санкций в отношении главы МИД Ирана Вашингтон объявил 30 июля. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Сам Зариф заявил, что американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". Причина, по его мнению, заключается в том, что США рассматривают его в качестве "главного представителя Ирана во всем мире".