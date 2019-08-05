Подтопленные паводком села Приамурья начали дезинфицировать

В Амурской области военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных из-за паводка сёл. Уже обработано около 10 километров подъездных дорог к селу Мазаново, все дороги на его территории и около 30 жилых домов и дворов.

Такие же работы проводят и в селе Угловое, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее в гидрометцентре отметили спад воды в крае. На участке Зеи Суражевка-Белогорье за минувшие сутки вода убыла на полметра, на Амуре от Благовещенска до Константиновки — на 30 сантиметров. Однако подтопленными остаются 36 населенных пунктов. В семи из них — все еще нет электричества.