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5 августа 201910:43

Число жертв теракта в Каире возросло до 19

До 19 человек выросло число погибших у Института рака в Каире. Здесь ехавший по встречной полосе автомобиль столкнулся еще с тремя. После этого прогремел взрыв, а затем возник пожар. Жертвами происшествия стали 17 человек, 32 пострадали.

Здание медучреждения пострадало. Медперсонал и пациенты были эвакуированы, сообщает ТАСС. Провести срочное расследование причин взрыва поручил генпрокурор Египта. МВД страны пока не делало заявлений о том, что инцидент был спланированной террористической атакой. По одной из версий, в кузове одной из машин сдетонировал баллон с кислородом.

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