"Спартак" заявил Шюррле на матч с "Туном"

Новичок "Спартака" немецкий нападающий Андре Шюррле сможет сыграть в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном". При этом в заявку не попал другой новобранец швед Джордан Ларссон.

Московский "Спартак" назвал имена футболистов, внесенных в заявку на матчи с "Туном". В их число не вошли Джордан Ларссон и голландец Гус Тил, контракт с которым еще не подписан. Кроме того, голландец уже заигран в еврокубках за "Алкмар". Заявлен парагваец Лоренсо Мельгарехо, будущее которого в "Спартаке" под вопросом.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом. вратари – Антон Шитов,Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко; защитники – Самюэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов; полузащитники – Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Малькольм Баду, Михаил Игнатов, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев; нападающие Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо, Эсекьель Понсе.

Первый матч с "Туном" пройдет в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в Мокве 15 августа.