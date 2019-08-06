КНР временно приостановила импорт сельскохозяйственной продукции из США

Государственным компаниям КНР следует прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из США на фоне новой эскалации торговой войны с Соединенными Штатами. Такое распоряжение выпустило правительство Китая, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как уточняется, агропромышленные компании КНР уже выполнили данное поручение и ожидают результатов торговых переговоров между США и Китаем.

По мнению руководителя исследования финансовых рынков Азии в гонконгском Rabobank Майкла Эвера, это один из худших сценариев, сначала падают рынки, затем просыпается Трамп, и все становится намного хуже.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов, напоминает газета "Известия". Одной из причин этого шага является факт, что КНР не выполнила свое обещание увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США.

Торговая война между США и КНР продолжается с июля 2018 года, когда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин принял зеркальные меры. 10 мая текущего года США в очередной раз подняли пошлины на продукцию из Китая объемом 200 миллиардов долларов. Была названа причина – якобы неполное выполнение китайскими властями достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это 1 июня Пекин повысил пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов в год.

На фоне введения США новых пошлин на китайские товары 6 августа Народный банк КНР опустил курс юаня к американскому доллару. Курс преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за один доллар, опустившись по отношению к доллару до минимума с декабря 2018 года.