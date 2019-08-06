Взрывы снарядов под Ачинском прекратились

Под Ачинском больше не слышно взрывов снарядов. Они постепенно утихали, а затем наступила полная тишина, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 5 августа на складе Минобороны возле поселка Каменка произошел пожар. Хранившиеся на складе боеприпасы сдетонировали. Эвакуированы порядка четырех тысяч жителей близлежащих деревень. Часть нашла приют в пунктах временного размещения, часть – у родственников.

Некоторые эвакуированные были направлены в Красноярск, передает РИА Новости. Так, в краевой центр уже прибыл один электропоезд с 250 пассажирами.

В Ачинске ограничено движение общественного транспорта. В зону, объявленную опасной, не допускаются жители.

В результате ЧП пострадали десять человек. Двое из них направлены в Красноярск бортом санавиации. Еще двое находятся в больнице Ачинска.