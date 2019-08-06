В Ачинск прибыл замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков, идет разведка зоны пожара

В Красноярском крае, где накануне произошел пожар на складе боеприпасов, идет оценка последствий. На место прибыл замглавы минобороны Дмитрий Булгаков. Об этом сообщает департамент информации военного ведомства.

В министерстве уточнили, что для ликвидации ЧП налажена работа со спасателями и чиновниками. На месте введен режим ЧС, напоминает телеканал "Россия 24". Идет разведка зоны пожара.

Возгорание и серия взрывов на складе боеприпасов произошли накануне. Есть пострадавшие. В больнице находятся четверо. По словам медиков, у них травмы средней тяжести.

Объявлена эвакуация населения. Жителям запрещено возвращаться в зону риска. Готовы десятки пунктов временного размещения. Кроме того, для ликвидации последствий ЧП на место пожара под Ачинск перебросят четыре роботизированных комплекса, в том числе два робота МЧС России для тушения огня.

Обстановку контролируют при помощи беспилотников.