Пьяного пловца полчаса не могли вытащить из моря во время шторма

Около получаса ушло у спасателей и отдыхающих в окрестностях Новороссийска на то, чтобы вытащить из штормового моря подвыпившего купальщика, которому мощные волны не давали вернуться на берег. Очевидец снял спасательную операцию на видео.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 4 августа в селе Широкая Балка. Подвыпивший мужчина проигнорировал все предупреждения спасателей о том, что купаться опасно, и отправился покорять четырехметровые волны. Уже через несколько минут купальщик начал захлебываться и тонуть.

Самостоятельно выбраться он не мог — его то и дело отбрасывали волны. Несколько туристов хотели отправиться ему на помощь, но спасатели удержали их на берегу. В итоге одному из мужчин удалось забросить пловцу доску, которая помогла ему держаться на плаву и добраться до троса, к которому крепятся буйки. Около 15 человек на берегу совместными усилиями вытянули спасительный канат на берег, а вместе с ним и отчаянного пловца. Впрочем, его тут же смыло волной, но он успел вернуться на песок.

После осмотра медиком мужчина заявил, что выбился из сил, но не замерз и не пострадал, если не принимать в расчет ссадины на ногах.