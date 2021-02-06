В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях вступает в силу в июне этого года. Он устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам о возникших и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, правилах поведения в таких зонах.

В нем указаны меры по обеспечению безопасности населения, порядок восстановления утраченных документов и получения выплат.

Документ регламентирует права и обязанности соответствующих должностных лиц. Так, например, запрещается давать сведения, которые могут вызвать панику среди населения. До людей необходимо регулярно доводить полную и достоверную информацию, которая в свою очередь не должна быть противоречивой.

Определена периодичность предоставления в СМИ информации; даются шаблоны информационных сообщений, передает ТАСС.