Для журналистов, освещающих акции, хотят ввести неоновые отличительные знаки

Нарукавные повязки, спецжилеты цвета зеленого неона и надписи "Пресса" на бейджах могут стать отличительными знаками журналиста, освещающего публичные мероприятия. При этом на бейдже должна содержаться информации о СМИ и номер его регистрации.

Вид и описание знака будет устанавливаться по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России Роскомнадзором, заявила пресс-служба этого ведомства. Использовать отличительный знак обязует журналистов на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях изменения, внесенные в федеральный закон №497. Этот закон регламентирует правила проведения этих публичных мероприятий.

Требования к журналистам должны вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 2021 года, отметили в Роскомнадзоре.

Отличительные знаки помогут сотрудникам правоохранительных органов отличать журналистов от непосредственных участников акций, которые представители СМИ освещают.