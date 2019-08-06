Во время отдыха в Италии внезапно умерла директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии во время отдыха на 62-м году внезапно ушла из жизни директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер, сообщает "Россия 24".

Еще два дня назад на своей странице в "Инстаграме" она опубликовала яркое фото с припиской, что "приобщилась к велосипедным прогулкам по Форте-Дей-Марми" и чувствует себя "школьницей".

Буквально на следующий день после этой записи, 5 августа, она попала в клинику этого городка, а на следующий день скончалась.

Алла Вербер была одной из самых влиятельных персон в российской фэшн-индустрии, дружила с известными российскими артистами, к ее советам, как стильно и со вкусом одеваться людям разных возрастов и комплекций, прислушивались многие, кто следит за модой.

По предварительной информации, причиной внезапной смерти стал инфаркт.