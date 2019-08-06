Отдых в Дагомысе: Путин навестил пострадавших от наводнения в Тулуне

Несмотря на новую волну паводка, все пострадавшие от наводнения в Иркутской области дома будут восстановлены. Это сегодня Владимир Путин пообещал жителям региона, которые лишились жилья из-за удара стихии. Глава государства встретился с ними в Краснодарском крае — прямо на побережье Чёрного моря, куда семьи с детьми приехали на отдых.

Путин подходит к детям. Для них эта поездка на главный российский курорт стала неожиданным сюрпризом.

Президент приветствует своего давнего знакомого — Матвея Николаевича Сафронова, с которым он общался в центре временного размещения в Иркутской области.

Сегодня мальчик приготовил президенту сюрприз – тигренка.

В это время родители детей ждут президента в беседке, которая приятно обдувается бризом. Президент приветствует рукопожатием каждого. Первый вопрос: как отдыхается?

Взрослые делятся впечатлениями, рассказывают о том, что дети, как только увидели, захотели искупаться в бассейне.

Информацию о том, как сейчас идут восстановительные работы в Тулуне, они получают из первых уст — от президента.

Весь Тулун сегодня напоминает масштабную стройку. Стони единиц техники и тысячи спасателей и бойцов Росгвардии восстанавливают город и помогают его жителям.

Уже расчистили семьдесят километров городских дорог, разобрали и вывезли почти три тысячи разрушенных зданий. Во многих районах восстановлено горячее водоснабжение. Главная задача строителей — как можно быстрее решить вопрос с защитной дамбой на берегу реки Ия. Сейчас строят совершенно новое инженерное сооружение, которое будет на несколько метров выше, чем старая дамба.

Большая вода у этих людей забрала все имущество, и теперь для них главный вопрос, где жить. Государство обещает решить этот вопрос оперативно.

А пока пострадавшим постарались создать все условия для отдыха. Многие, например, по приглашению президента побывали на военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сегодня поделились с президентом своими яркими впечатлениями от праздника в Северной столице.

Однако, несмотря на курортное настроение, конечно же, каждый из них сейчас думает о возвращении домой.