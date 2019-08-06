Лига чемпионов. "Брюгге" одержал скромную победу над киевским "Динамо"

Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на счету капитана победителей Ханса Ванакена.

Судьбу матча в Брюгге решил пенальти, назначенный в ворота киевлян на 37 минуте. Александр Караваев сбил Матса Ритса. Удар Ханса Ванакена с точки был точен.

Счет мог измениться, как в одну, так и в другую стороны. Но гол Ванакена остался единственным. "Брюгге" выиграл первый раунд 1:0. Ответная встреча пройдет 14 авнуста в Киеве.