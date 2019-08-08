Хачанов обыграл Вавринку во втором круге турнира в Монреале

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Монреале россиянин Карен Хачанов во втором круге встречался с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой. Матч между ними продолжался 2 часа 13 минут. Хачанов взял верх над швейцарцем в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

В следующем круге Хачанов сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч состоится 8 августа. Напомним, что призовой фонд турнира в Монреале превышает 6 миллионов долларов.

Ранее на турнире в третий раунд пробился еще один россиянин Даниил Медведев, в двух сетах переигравший британца Кайла Эдмунда.