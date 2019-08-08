Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы

Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, и его региональных штабов заблокированы. Личные счета сотрудников, по которым следствием проводилась проверка по делу об отмывании денег, также заблокированы. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Как передает "Интерфакс", Пресненский суд наложил арест на сумму 75 миллионов рублей. Ярмыш подчеркнула, что речь идет именно об этой сумме, а не о миллиарде рублей. "Счет штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!" — написала Ярмыш.

Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда. Юристы Вячеслав Гимади, Александр Помазуев и Евгений Замятин будут допрошены в Следственном комитете. Дело ведет центральный аппарат СКР.

О возбуждении дела против ФБК стало известно 3 августа. По данным следствия, в 2016-2018 годах сотрудники фонда отмыли около миллиарда рублей, который были связаны с криминалом.