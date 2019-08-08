МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между правительством Венесуэлы и оппозицией и возложило ответственность за это на США, проводящих в отношении Каракаса "безрассудную политику".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали на Смоленской площади.

МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".

Ранее сообщалось о заявлении министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, который сообщил, что отказ от переговоров с оппозицией произошел из-за агрессии по отношению к Каракосу со стороны президента США Дональда Трампа, с которой солидаризировались политические противники нынешнего руководства Боливарианской республики.

Речь идет об указе Трампа, согласно которому вся собственность Венесуэлы в юрисдикции США – блокируется. Фактически речь идет об экономическом эмбарго.