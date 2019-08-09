Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 августа 201902:57 Александра Суворова

Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

Работать, не выходя из дома и при этом быть штатным сотрудником. Возможно, этот вариант скоро в России узаконят. С такой инициативой в Министерство труда обратился "Общероссийский народный фронт". Сейчас можно работать или только в офисе, или исключительно в удаленном режиме. Каковы плюсы и минусы предложения?

Штатным сотрудникам могут разрешить время от времени работать удаленно. С такой инициативой в Министерство труда обратился "Общероссийский народный фронт". Сегодня россияне имеют право работать или всегда в офисе, или же только дистанционно. В таком случае сотруднику нужно устно договариваться с работодателем.

ОНФ предлагает ввести в Трудовой кодекс понятие "временная удаленная работа". Сотрудник и работодатель смогут заключить письменный договор, и тогда работник сможет трудиться, не приходя в офис. Причем причины могут быть самые разные. Но в первую очередь — личные обстоятельства.

"Было бы правильным сделать это официально, чтобы соблюдались все трудовые права и работодателей, и сотрудников, которые работают. Поэтому сегодня инициатива во главе угла в том числе и в Государственной думе. Мы еще раз все тщательно проверим. Если мы поймем, что норма законодательства изменит, улучшит жизнь наших людей, мы пойдем на принятие этой законодательной инициативы", — комментирует инициативу член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

В ведомстве нам подтвердили факт получения письма. Его рассмотрят в установленном порядке.

ОНФ не просто так вышел с данным предложением. Организация провела опрос. Так, согласно его результатам, 90 процентов россиян считают эту меру не просто оправданной, а даже необходимой. При этом почти у 60 процентов респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому. А почти 30 процентов всегда хотели иметь такую возможность. На главный вопрос, отразится ли нововведение на самих работниках и их зарплатах, отвечают эксперты.

"Для такого рода решений необходима очень серьезная работа. Со временем мы к этому придем. Тогда мы увидим изменения в уровне оплаты труда, почувствуем уровень и качество отдыха", — отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Специалисты рассказывают, наша страна — не первопроходец в этой сфере. Сегодня во многих государствах возможность удаленной работы закреплена на законодательном уровне.

"За рубежом работа на удаленке – уже далеко не новая вещь. Это, конечно, зависит от профессии. Есть некоторые профессии, в которых, не находясь на рабочем месте, ты мало что сделаешь. Адаптация профессии, адаптация нового инструментария к достижению тех или иных целей в других странах давно используется", — объясняет управляющий директор кадрового ходлинга ЮНИТИ Феликс Кугель.

Но предложение ОНФ — не единственное в сфере Трудового кодекса. Четыре дня работаем, три — отдыхаем. С такой инициативой выступил в июне Дмитрий Медведев. Он допустил сокращение рабочей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что на первое место в вопросе сокращения рабочей недели встает вопрос социальных гарантий граждан и уровня зарплаты.

Сами работодатели уверены: возможное сокращение числа рабочих дней никак не повлияет на уровень заработных плат. Ведь за четыре дня люди должны будут сделать то же, что и за пять дней.

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. За – 29 процентов респондентов. Правда, данные другого опроса (на этот раз портала SuperJob) говорят о том, что каждый второй — поддерживает инициативу премьера.

Спорный вопрос при переходе на четырехдневную рабочую неделю: как это отразится на национальной экономике? Многие эксперты утверждают — чем меньше трудовых дней, тем слабее производительность. Этим доводом пользуются, в частности, те, кто постоянно ратует за сокращение новогодних каникул. Другие утверждают, что сегодня людям уже не нужно трудиться так много. За них это делают современные технологии, компьютеры, роботы. В начале XX века американский бизнесмен Генри Форд, тоже благодаря техническому прогрессу, сократил рабочую неделю у себя на заводах с 48 часов до 40. И не только не потерял в производительности, но даже ее увеличил.

Есть и более современный пример. Юридическая фирма из Новой Зеландии в качестве эксперимента сократила рабочую неделю до 32 часов. В итоге производительность выросла на 20 процентов благодаря тому, что люди стали больше отдыхать и лучше восстанавливаться.

Сейчас

03:28

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

00:17

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

21:53

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

20:57

Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию

18:41

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

18:14

Сторонники Атамбаева идут на Бишкек

18:08

МИД РФ предупредил Deutsche Welle о недопустимости призывов к москвичам участвовать в акциях

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

2 часа назад
Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

4 часа назад
Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

40 минут назад
Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

22 минуты назад
Трамп сообщил об отставке первого заместителя Национальной разведки США

Трамп сообщил об отставке первого заместителя Национальной разведки США

1 час назад
Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

Автобусные туры без выходных: названа причина смертельной аварии на Волчьих Воротах

6 часов назад
"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

10 часов назад
Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

5 часов назад
На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

6 часов назад
Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

5 часов назад
Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

Пригороды Бишкека горят: сторонники Атамбаева столкнулись с полицией

7 часов назад
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

3 часа назад
Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

7 часов назад
В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

3 часа назад
Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

5 часов назад
Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

11 часов назад
Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

Три человека погибли при столкновении бетоновоза и легковушки

8 часов назад
"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

"Нелицеприятная ситуация": ФСИН подозревает, что в "Крестах-2" есть "камеры перевоспитания"

16 часов назад
Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

Дорогой хлеб: Минсельхоз и пекари опровергли данные Росстата

13 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

53 минуты назад
В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

1 час назад
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

1 час назад
Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

2 часа назад
В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

2 часа назад
На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

3 часа назад
Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

4 часа назад
Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий

Петербург накрыл проливной дождь. Под водой парковки и даже этажи зданий

5 часов назад
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

5 часов назад
"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

5 часов назад
ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

6 часов назад
МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США

7 часов назад
Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

7 часов назад
Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

8 часов назад
Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

17 часов назад
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

17 часов назад
Выбросы СО2: топ-10 стран мира

Выбросы СО2: топ-10 стран мира

17 часов назад