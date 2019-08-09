Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома
Работать, не выходя из дома и при этом быть штатным сотрудником. Возможно, этот вариант скоро в России узаконят. С такой инициативой в Министерство труда обратился "Общероссийский народный фронт". Сейчас можно работать или только в офисе, или исключительно в удаленном режиме. Каковы плюсы и минусы предложения?
Штатным сотрудникам могут разрешить время от времени работать удаленно. С такой инициативой в Министерство труда обратился "Общероссийский народный фронт". Сегодня россияне имеют право работать или всегда в офисе, или же только дистанционно. В таком случае сотруднику нужно устно договариваться с работодателем.
ОНФ предлагает ввести в Трудовой кодекс понятие "временная удаленная работа". Сотрудник и работодатель смогут заключить письменный договор, и тогда работник сможет трудиться, не приходя в офис. Причем причины могут быть самые разные. Но в первую очередь — личные обстоятельства.
"Было бы правильным сделать это официально, чтобы соблюдались все трудовые права и работодателей, и сотрудников, которые работают. Поэтому сегодня инициатива во главе угла в том числе и в Государственной думе. Мы еще раз все тщательно проверим. Если мы поймем, что норма законодательства изменит, улучшит жизнь наших людей, мы пойдем на принятие этой законодательной инициативы", — комментирует инициативу член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
В ведомстве нам подтвердили факт получения письма. Его рассмотрят в установленном порядке.
ОНФ не просто так вышел с данным предложением. Организация провела опрос. Так, согласно его результатам, 90 процентов россиян считают эту меру не просто оправданной, а даже необходимой. При этом почти у 60 процентов респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому. А почти 30 процентов всегда хотели иметь такую возможность. На главный вопрос, отразится ли нововведение на самих работниках и их зарплатах, отвечают эксперты.
"Для такого рода решений необходима очень серьезная работа. Со временем мы к этому придем. Тогда мы увидим изменения в уровне оплаты труда, почувствуем уровень и качество отдыха", — отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Специалисты рассказывают, наша страна — не первопроходец в этой сфере. Сегодня во многих государствах возможность удаленной работы закреплена на законодательном уровне.
"За рубежом работа на удаленке – уже далеко не новая вещь. Это, конечно, зависит от профессии. Есть некоторые профессии, в которых, не находясь на рабочем месте, ты мало что сделаешь. Адаптация профессии, адаптация нового инструментария к достижению тех или иных целей в других странах давно используется", — объясняет управляющий директор кадрового ходлинга ЮНИТИ Феликс Кугель.
Но предложение ОНФ — не единственное в сфере Трудового кодекса. Четыре дня работаем, три — отдыхаем. С такой инициативой выступил в июне Дмитрий Медведев. Он допустил сокращение рабочей недели. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что на первое место в вопросе сокращения рабочей недели встает вопрос социальных гарантий граждан и уровня зарплаты.
Сами работодатели уверены: возможное сокращение числа рабочих дней никак не повлияет на уровень заработных плат. Ведь за четыре дня люди должны будут сделать то же, что и за пять дней.
Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. За – 29 процентов респондентов. Правда, данные другого опроса (на этот раз портала SuperJob) говорят о том, что каждый второй — поддерживает инициативу премьера.
Спорный вопрос при переходе на четырехдневную рабочую неделю: как это отразится на национальной экономике? Многие эксперты утверждают — чем меньше трудовых дней, тем слабее производительность. Этим доводом пользуются, в частности, те, кто постоянно ратует за сокращение новогодних каникул. Другие утверждают, что сегодня людям уже не нужно трудиться так много. За них это делают современные технологии, компьютеры, роботы. В начале XX века американский бизнесмен Генри Форд, тоже благодаря техническому прогрессу, сократил рабочую неделю у себя на заводах с 48 часов до 40. И не только не потерял в производительности, но даже ее увеличил.
Есть и более современный пример. Юридическая фирма из Новой Зеландии в качестве эксперимента сократила рабочую неделю до 32 часов. В итоге производительность выросла на 20 процентов благодаря тому, что люди стали больше отдыхать и лучше восстанавливаться.
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