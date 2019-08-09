Тема:

Задержание Атамбаева 1 минута назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 августа 201909:01

В Киргизии задержаны четыре десятка сторонников Атамбаева

Валерий Шарифулин/ТАСС

40 правонарушителей задержаны во время беспорядков в Киргизии. Это сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которые препятствовали его задержанию спецназом группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности. Личности зачинщиков беспорядков устанавливаются.

Ситуация в Бишкеке сейчас спокойная, отмечает ТАСС. Беспорядки начались через три часа после первой после силового задержания Атамбаева в чуйском селе Кой-Таш. Около тысячи сторонников экс-президента прибыли на центральную площадь киргизской столицы и потребовали отставки действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова. Для разгона митингующих милиция применила солезоточивый газ, светошумовые гранаты и спецсредства. За медпомощью 7 и 8 августа обратились 98 пострадавших в ходе беспорядков и разгона митинга.

Атамбаев по решению суда арестован как минимум до 26 августа. Он подозревался в причастности к коррупции. Атамбаеву были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Оказав вооруженное сопротивление силовикам, Атамбаев нарушил конституцию, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. 27 июля с экс-президента парламент Киргизии снял иммунитет и неприкосновенность. Во время штурма резиденции экс-президента погиб один спецназовец. Сторонники Атамбаева в течение суток сдерживали натиск силовиков. Атамбаев сдался только после переговоров.

Ранее по теме

Сейчас

08:00

В Москве из-за непогоды отменили более 30 авиарейсов

07:07

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

04:07

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

03:28

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

00:17

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

21:53

Дубль Бакаева помог "Спартаку" обыграть "Тун" в Лиге Европы

20:57

Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

1 час назад
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначены как японская территория

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначены как японская территория

2 часа назад
"Роскосмос": зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA

"Роскосмос": зарплата космонавтов сопоставима с зарплатой их коллег из NASA

3 часа назад
Циклон затопил Петербург, пригрозил Москве и двинулся на Тверь

Циклон затопил Петербург, пригрозил Москве и двинулся на Тверь

2 часа назад
Республиканцы не пожелали прерывать каникулы ради закона об оружии

Республиканцы не пожелали прерывать каникулы ради закона об оружии

1 час назад
МВД Киргизии выясняет, кто стоит за беспорядками в Бишкеке

МВД Киргизии выясняет, кто стоит за беспорядками в Бишкеке

2 часа назад
СМИ: у США есть альтернатива "Северному потоку - 2"

СМИ: у США есть альтернатива "Северному потоку - 2"

3 часа назад
Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

Анкара не руководствуется правдой: реакция РФ на заявление Эрдогана по Крыму

8 часов назад
Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

Медведев: в XXI веке Киргизия исчерпала свой "лимит на революции"

9 часов назад
Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

Российский самолет провел в воздушном пространстве Украины 26 минут

5 часов назад
Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

Беспорядки в Москве. Кто стоит за спиной так называемой оппозиции

10 часов назад
В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

В Западном Бирюлеве неизвестные напали на депутата Госдумы

8 часов назад
Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Захара Аксенова спасет дорогое лекарство

05.08.2019 08:50
Лука Джорджевич сменит "Зенит" на "Локомотив"

Лука Джорджевич сменит "Зенит" на "Локомотив"

21 минута назад
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

1 час назад
Бывший заместитель главы ФБР подал в суд на министерство юстиции США

Бывший заместитель главы ФБР подал в суд на министерство юстиции США

1 час назад
В Выборге объявили победителей кинофестиваля "Окно в Европу - 2019"

В Выборге объявили победителей кинофестиваля "Окно в Европу - 2019"

1 час назад
Жители сел, пострадавших от пожара на арсенале под Ачинском, приходят в себя после ЧП

Жители сел, пострадавших от пожара на арсенале под Ачинском, приходят в себя после ЧП

1 час назад
МИД Пакистана обратился в ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией

МИД Пакистана обратился в ООН с просьбой помочь уладить конфликт с Индией

1 час назад
В Забайкалье введен режим ЧС в связи с засухой

В Забайкалье введен режим ЧС в связи с засухой

2 часа назад
Мусульмане всего мира начали паломничество в Мекку

Мусульмане всего мира начали паломничество в Мекку

2 часа назад
За сутки в России потушено 43 лесных пожара

За сутки в России потушено 43 лесных пожара

2 часа назад
Силы безопасности Египта уничтожили 17 террористов, причастных к взрыву в Каире 4 августа

Силы безопасности Египта уничтожили 17 террористов, причастных к взрыву в Каире 4 августа

3 часа назад
Украинский депутат высказался о "воюющей России"

Украинский депутат высказался о "воюющей России"

4 часа назад
Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

4 часа назад
Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

Москвичам рекомендуют быть осторожными в связи с непогодой

5 часов назад
Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

Удаленка станет официальной: россиянам могут разрешить работать из дома

6 часов назад
В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

В Ачинском районе, пострадавшем от пожара на арсенале, идут восстановительные работы

6 часов назад
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свой пранк с "побегом" из России

7 часов назад
Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

Собянин: у строителей Москвы приоритетов нет - есть приоритеты москвичей

7 часов назад
В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

В ЮАР львы научились использовать для охоты машины туристов. Видео

7 часов назад
На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

На чемпионате Европы по прыжкам в воду россияне взяли золото

8 часов назад
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД

9 часов назад
Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

Водитель не справился с управлением, в итоге трое погибли

10 часов назад
Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

Давид Луис перешел в "Арсенал", где будет играть под номером Аршавина

10 часов назад
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

10 часов назад
"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

"Сметливый" взял под контроль американский эсминец в Черном море

11 часов назад
На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

На всех детей рук не хватило. Из петербургского роддома выписали четверню

11 часов назад
ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

ФСБ пресекла деятельность преступной группы, ввозившей в РФ наркотики

11 часов назад
Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

Кличко: новая власть поливает меня грязью и подкупает депутатов

12 часов назад
Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

Уязвимость позволяет манипулировать чатами WhatsApp

13 часов назад
"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

"Ашан" - Алибасову: "Крот" - качественное средство для чистки труб

15 часов назад
Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

Сутки наедине с медведем: подробности поиска пропавшей пенсионерки

16 часов назад
Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

Как научить ребенка есть здоровую пищу: 5 простых способов

22 часа назад
Выбросы СО2: топ-10 стран мира

Выбросы СО2: топ-10 стран мира

22 часа назад