В Киргизии задержаны четыре десятка сторонников Атамбаева

40 правонарушителей задержаны во время беспорядков в Киргизии. Это сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которые препятствовали его задержанию спецназом группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности. Личности зачинщиков беспорядков устанавливаются.

Ситуация в Бишкеке сейчас спокойная, отмечает ТАСС. Беспорядки начались через три часа после первой после силового задержания Атамбаева в чуйском селе Кой-Таш. Около тысячи сторонников экс-президента прибыли на центральную площадь киргизской столицы и потребовали отставки действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова. Для разгона митингующих милиция применила солезоточивый газ, светошумовые гранаты и спецсредства. За медпомощью 7 и 8 августа обратились 98 пострадавших в ходе беспорядков и разгона митинга.

Атамбаев по решению суда арестован как минимум до 26 августа. Он подозревался в причастности к коррупции. Атамбаеву были предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Оказав вооруженное сопротивление силовикам, Атамбаев нарушил конституцию, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. 27 июля с экс-президента парламент Киргизии снял иммунитет и неприкосновенность. Во время штурма резиденции экс-президента погиб один спецназовец. Сторонники Атамбаева в течение суток сдерживали натиск силовиков. Атамбаев сдался только после переговоров.