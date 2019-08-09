Роман Нойштедтер подписал контракт с "Динамо"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер подписал контракт с московским "Динамо". Соглашение рассчитано на один год.

В пятницу Роман Нойштедтер официально стал игроком "Динамо". Ранее 31-летний футболист провел несколько тренировок в составе бело-голубых. Контракт Нойштедтера с "Фенербахче" закончился, и игрок стал свободным агентом. Роман будет выступать под номером 15.

Роман Нойштедтер выступал за немецкие "Майнц", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Шальке", а также "Фенербахче". Роман сыграл 12 матчей за сборную России, забил 1 мяч и был участником чемпионата Европы 2016.