Раскрыта причина внезапной смерти Аллы Вербер

Названа официальная причина смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Заключительный диагноз медиков опубликован на ее странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Вербер скончалась от сердечного приступа. По уточненным данным, причиной смерти фэшн-директора ЦУМа стал менингококковый сепсис.

Алла Вербер скончалась в Италии в больнице Форте-Дей-Марми 6 августа на 62-м году жизни. Похороны пройдут на кладбище в Торонто и назначены на 14 августа после доставки тела в Канаду, куда семья Аллы Вербер переехала в 1970-е годы.

Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она принадлежала к числу самых успешных российских бизнес-леди: была вице-президентом ювелирной фирмы Mercury, байером и фэшн-директором ЦУМа, занималась закупкой товара для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.