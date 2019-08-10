Франции напомнили, что российские долги выплачены кровью
Попытки группы потомков французских вкладчиков "выбить" из РФ выплату по российскими дореволюционным облигациям не только юридически бесперспективны, но и неэтичны, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, российские солдаты, сражавшиеся в том числе в российском экспедиционном корпусе во Франции, в ходе Первой мировой войны заплатили своей кровью за будущую победу Французской Республики и других союзников.
Так Федоров прокомментировал призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера окончательно решить вопрос с выплатами по российским облигациям царских времен, передает РИА Новости.
По мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, держатели царских бумаг таким образом, возможно, хотят решить свои материальные проблемы. "Не помню, чтобы Россия принимала на себя обязательства Российской империи", — сказала она.
С точки зрения международного права вопрос о дальнейших выплатах со стороны России закрыт, заявил ранее RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. Россия приняла на себя все обязательства СССР после его распада, напомнил он, однако относительно долгов царских времен несколько лет шли переговоры и было заключено соглашение, по которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал — то есть, прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством.
Российские железнодорожные компании в 1867 году начали выпуск обеспеченных золотом государственных облигаций. За 30 лет французские инвесторы вложили в них примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро). Некоторые из вкладчиков успели получить прибыль, другие после 1918 года остались ни с чем: советская власть своим декретом аннулировала обязательства по царским госзаймам.
В 1997 году Москва заключила с Парижем договор о расчете с долгами времен Российской империи: по нему Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов. Однако почти 400 тысяч французов все еще требуют выплаты им 30 миллиардов евро, аргументируя свои требования тем, что Россия – далеко не банкрот, а госдолг не имеет срока давности.
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