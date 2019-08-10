Москалькова назвала санкционированную акцию на Сахарова "примером диалога"

Санкционированная акция на проспекте Сахарова в Москве – это пример диалог власти и общества, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Митинг был разрешен, гарантии безопасности участникам предоставлены. Это должно стать ориентиром на будущее, подытожила Москалькова. И обратила внимание на важность достижения результата в подобном диалоге.

Ранее мэрия согласовала митинги 10 и 11 августа с предельной численностью 100 тысяч человек для каждой. Среди заявителей – незарегистрированные кандидаты Елена Русакова и Денис Шендерович, а также зарегистрированные кандидаты Дмитрий Клочков и Эльвира Вяхирева.

Согласно данным московского главка МВД, на сегодняшней акции присутствовало порядка 20 тысяч человек. Митинг уже завершился, передает РИА Новости.