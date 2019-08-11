Действия украинского МИДа назвали жалким ритуалом

Вмешательством во внутренние дела России назвал член Совета Федерации Франц Клинцевич протест МИД Украины в связи с субботней поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.

Напомнив, что Крым является российской территорией "и де-факто, и де-юре", Клинцевич указал, что это вмешательство в дела РФ "настолько жалкое и нелепое, что российский МИД – и совершенно справедливо — не считает нужным на него реагировать".

"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", — написал сенатор в своем Facebook.

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил, что ноты протеста со стороны украинского МИД после поездок президента РФ Владимира Путина в Крым — работа "на мусорную корзину".

"Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства", — приводит слова Бальбека РИА Новости.

К "возмущению извне" относительно Крыма, как, впрочем, и Курил, российская сторона относится спокойно. "Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой", — резюмировал Бальбек.

Российский лидер в субботу, 10 августа посетил в Севастополе международное байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки". Путин приехал на мотоцикле "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент также посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, поставленную на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".