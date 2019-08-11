Елизавета II сделала "самые острые" за 67 лет заявления

Британская королева заявила, что английские политики разучились управлять, пишет The Sunday Times.

Заявление было сделано в частной беседе на закрытом мероприятии вскоре после отставки лидера консервативной партии, премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона в 2016 году и вызвано попытками депутатов парламента втянуть королеву в разрешения кризиса по выходу Британии из Евросоюза. Ссылаясь на неназванный источник, издание утверждает, что с тех пор разочарование королевы в правящем политическом классе только возросло на фоне брекзита, который продолжает раскалывать страну и парламент.

Об отношении королевы к политическому классу стало известно на фоне заявления премьер-министра Бориса Джонсона о том, что он откажется покинуть свой пост, если палата общин вынесет ему вотум недоверия. В результате Британия может погрузиться в крупнейший конституционный кризис со времен Английской буржуазной революции середины XVII века, считает издание.

Газета уже расценила слова королевы как "одно из самых резких политических заявлений" за все 67-летнее нахождение на троне.