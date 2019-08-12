Вода прибывает: угроза Хабаровску все серьезнее

Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на метр. В ближайшие дни он должен подняться еще на двадцать сантиметров и тем самым приблизиться к опасному значению. МЧС сообщает, что на островах у города подтопило более 1200 дачных участков.

Около трехсот участков подтоплено и в Приморье. Водой также залило подвалы десяти многоквартирных домов, и уровень воды продолжает расти, передает телеканал "Россия 24".