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Ситуация в Донбассе 41 минута назад
85 гумконвоев за пять лет: помощь спасла Донбасс от катастрофы
Первый гуманитарный конвой на Донбасс МЧС России отправило 5 лет назад — 12 августа 2014 года. Благодаря регулярной помощи спасателей, удалось избежать настоящей катастрофы.
12 августа 2014 года первый гуманитарный конвой вышел из Наро-Фоминска. В его составе — 280 автомобилей. Общий объем груза — 2000 тонн. Это продукты питания и медикаменты. Города и поселки Донбасса находились в осаде, ситуация была критическая.
"Не было ни еды, ни воды. Слава Богу, приехали", — встречали конвой люди.
Белые КамАЗы по всему пути следования люди встречали с цветами и флагами России. Это была не только материальная помощь, но и надежда. Ведь собственная страна им кроме снарядов и экономической блокады ничего не предлагала.
"Мы ехали встречать гуманитарный конвой. Очень много было людей с флагами. Все ждали с нетерпением. И были благодарны этому спасательному кругу от Российской Федерации за эту помощь", — отмечает Виктория Жукова.
С 2014 года по сегодняшний день Россия отправила в Донбасс 85 гуманитарных конвоев. В общей сложности — 43 тысячи тонн груза, причем не только продукты и медикаменты,
но и крайне необходимые строительные материалы.
Трансформаторы были поставлены в 2015 году. Десятки населенных пунктов оставались без электроснабжения. Вооруженные силы Украины прицельно били по объектам энергоснабжения городов и поселков.
Тысяча сто энергетических объектов было разрушено, вследствие обстрелов со стороны ВСУ.
"В результате активных боевых действиях было разрушено и повреждено более тысячи объектов инфраструктуры. При помощи этой гумпомощи 98 процентов этих объектов восстановлено. Без этой помощи большая часть республики была бы обесточена", — рассказывает директор департамента энергетики министерства угля и энергетики Павел Попович.
Благодаря лекарствам и медоборудованию из России спасены десятки тысяч жизней. Все лекарственные средства проходят маркировку, на каждой упаковке указанно адресное назначение препарата.
"В начале этого года нам был доставлен очень важный аппарат — магнитно-резонансной томограф, сокращенно МРТ. Он имеет большое значение для постановки диагноза", — отмечает профессор, глава ожогового центра Эмиль Фисталь.
Этот аппарат МРТ и многое другое поставили за счет гумпомощи из России. Восстановлено 1000 объектов инфраструктуры, учебные заведения, больницы, жилые дома.
В Донецке хорошо помнят свою историю, и здесь ничего не забыто. На этой стене висят фотографии, как раз того момента, когда в школу попало четыре боеприпаса РСЗО "Град". Здесь же одна из тех ракет, которые разрушили школу. Из нее люди сделали композицию "Превратим войну в искусство".
Вследствие разрывов снарядов здание загорелось, ни одного помещения не уцелело. И это за три дня до первого учебного звонка. Школу пришлось отстраивать практически заново.
"Сегодня вы видите, какая классная комната, где учатся дети. В прошлом году это был пятый класс, в этом году – шестой", — показывает класс замдиректора школы Ирина Старостенко.
Благодаря регулярным конвоям спасателей, удалось избежать гуманитарной катастрофы.
Памятник белому КамАЗу находится в городе Иловайск по пути следования конвоя. Его установили благодарные жители Донбасса сотрудникам МЧС России, которые невзирая на опасность, рискуя собственной жизнью доставляют гуманитарную помощь в республики.
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