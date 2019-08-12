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12 августа 201919:57 Дарья Тихомирова

Правоохранители готовятся взять под контроль ситуацию в аэропорту Гонконга

Правоохранители готовятся взять под контроль ситуацию в аэропорту Гонконга

Китайские власти пригрозили жестоким наказанием участникам нападений в Гонконге. Там уже два месяца продолжаются массовые волнения. В причастности к организации протестов Пекин обвиняет Вашингтон.

Все рейсы отменены как минимум на сутки. Работу международного аэропорта Гонконга – одного из крупнейших транспортных хабов региона – парализовали несколько тысяч антиправительственных демонстрантов. В зале прилетов уже три дня продолжается сидячий протест, в зале вылетов пикетируют стоя. Впрочем, виновникам транспортного коллапса в ближайшие часы, по всей видимости, придется покинуть терминал. Правоохранительные органы готовятся взять ситуацию под контроль.

"Как вы знаете, из-за несанкционированной акции протеста все полеты отменены. Это наносит серьезный ущерб пассажирам, перевозчикам и бизнесу мегаполиса в целом. Мы призываем службы безопасности принять меры и очистить терминал от протестующих. Перед этим мы обязательно выпустим предупреждения, чтобы люди смогли мирно покинуть аэропорт", — заявил глава администрации международного аэропорта Мэттью Чен.


Многотысячные акции протеста продолжаются и в центре города, в том числе под землей. Накануне сотни радикально настроенных активистов попытались заблокировать трафик. Стражей порядка слепили лазерными указками. Некоторые и вовсе набрасывались на офицеров с кулаками. Полиция была вынуждена ответить силой.

"Главной целью нашей операции являются радикально настроенные протестующие. Они используют рогатки и бросают бутылки с зажигательной смесью. Эти люди представляют огромную опасность для мирного населения и служб безопасности. Полиция, в свою очередь, ведет себя по отношению к протестующим максимально корректно", — заявил представитель местных правоохранительных органов Тан Пинк-Кен.

В общей сложности протесты в административном районе КНР продолжаются уже более 10 недель. Поводом для акций стал законопроект, цель которого — наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю подозреваемых в нарушении законов Поднебесной.

Требований с каждым днем становилось все больше, а радикально настроенные группировки начали устраивать провокации — яйца, камни, кирпичи и даже бутылки с зажигательной смесью. Зачастую манифестации заканчивались столкновениями. Но каждый раз, прежде чем применить силу, службы безопасности предупреждают демонстрантов — причем и устно, и письменно.

"В последние дни радикально настроенные участники акций протеста в Гонконге периодически использовали опасные предметы, совершая нападения на полицию. Это серьезные преступные акты насилия, которые уже носят признаки терроризма. Они должны жестко караться в соответствии с законом", — говорит представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

В гонконгских протестах и по факту во вмешательстве во внутренние дела страны Пекин обвиняет Вашингтон. С этим согласны и в российском Министерстве иностранных дел. Там заявили, что собираются наладить с Китаем обмен информацией по этому поводу.

"Мы действительно слышали заявления китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности, представителей спецслужб США, во вмешательстве во внутренние дела. И не просто в глобальном вмешательстве на некой теоретической базе, а в конкретном участии в тех беспорядках и организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР", — говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На прошлой неделе китайская пресса опубликовала информацию о встрече шефа политического отдела Генконсульства США в Гонконге с представителями оппозиции. Белый дом разъяснений по этому поводу так и не дал.

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