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13 августа 201903:20

Воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено

EPA

Восстановлено воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию. Она привела к отмене сотен рейсов.

СМИ сообщают также, что во вторник изменится расписание прилета и вылета самолетов.

Акция протеста началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу и дальше (одной из активисток выбили глаз выстрелом из травматического оружия). Из-за протестов только в понедельник были отменены не менее 230 рейсов.

Массовые протесты в Гонконге вспыхнули более двух месяцев назад.

11 августа прошли очередные антиправительственные демонстрации. Для разгона применялся слезоточивый газ и резиновые пули. Около 40 человек получили ранения.

В интервью Вестям ФМ от 5 августа руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов заявил, что Китай еще не знал такой беспрецедентной акции, что происходит сейчас в Гонконге.

По его словам, власти Китая впервые начали говорить о том, что эти действия стимулируются третьими силами, не называя США, но намекая на них. Почему об этом не говорили раньше, так как это самое простое?

"Надо понимать психологию Китая. Если сообщить, что американцы раскачивают лодку, это значит, что КНР не контролирует Гонконг, хотя Китай привык контролировать все. И сказать, что важная в экономическом и финансовом плане часть Китая не контролируется, это расписаться в собственном бессилии. Поэтому об этом долго не говорили и сегодня пытаются говорить аккуратно", — сказал он.

В последний год в местных и американских СМИ шло неявное обсуждение вопроса, что Китай постоянно ограничивает права Гонконга. "Мне кажется, эта мысль была вброшена, чтобы посмотреть, что будет дальше. Сложно сказать, готов ли был Гонконг выступить или нет, хотя у него есть некая предыстория протестов", — отметил эксперт.

"С какими лозунгами люди выходят на манифестации? – продолжил Алексей Маслов. — Все говорят, они выступают против закона об экстрадиции. Но этот закон уже снят с повестки дня". По его словам, появился лозунг "общая головная боль", то есть невозможность решить какую-то проблему.

"Головняк" в том, что они ощущают, что утрачивают экономическую свободу. Нет, никто не отбирает у них бизнес; кстати, налоги в Гонконге выше, чем в КНР, — продолжил эксперт. — Гонконг направлен во внешний мир. И как только он будет экономически интегрирован в КНР, то потеряет основную свою доходность. Самое главное, что формально КНР не нарушает права Гонконга, не отбирает его финансовую систему, не меняет юридическую ".

У каждой группы людей, отметил политолог, было свое недовольство, но главную опасность он видит в том, что протесты теряют свою рациональность.

"И власти, судя по всему, не могут вычислить того, с кем вести переговоры. Если бы была какая-нибудь группа экстремистов, то ее можно было вычислить, но сейчас ее нет. Есть зачинщики отдельных выступлений", — сказал он.

По его словам, если в ближайшие недели власти КНР не наладят диалог хоть с какими-то группами протеста, это все закончится трагедией. Войска будут стоять на улицах, потом будет долгий период урегулирования, а Гонконг опустеет.

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