Вячеслав Володин: за решением Зеленского стоит Госдеп США

Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины россиянами, которые преследуются за политические убеждения. Кому конкретно Киев собирается выдавать паспорта и как решение Зеленского комментируют эксперты?

Вячеслав Володин назвал указ Владимира Зеленского об упрощённом порядке получения гражданства для россиян — абсолютным популизмом. Спикер российской Госдумы уверен — за этим решением стоит американский Госдепартамент. Володин считает, что теперь политэмигрантов будут принимать не в США и Лондоне, а направлять на Украину, чтобы сеять раздор между нашими странами.

"Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания, получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь — отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", — заявил Вячеслав Володин, председатель ГД РФ.

Это решение Киева называют провальной попыткой ответа Москве. Еще в апреле Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. К слову, документы уже выдали более 7 тысячам человек. Владимир Зеленский пообещал принять зеркальные меры. Согласно опубликованному сегодня указу, легче получить паспорт с трезубцем будет россиянам, которых преследуют по политическим убеждениям на родине и тем, кто воевал на стороне Киева в Донбассе.

"Очень хочется посмотреть на очередь из российских оппозиционеров, которые долгое время били себя в грудь и рассказывали, что на Украине после первого майдана, а особенно после второго не жизнь – а рай на Земле. Зеленский подарил вам украинское гражданство. Но это всё шутки, они хоть и оппозиционеры, но не дураки, и знают, где им лучше", — считает Константин Долгов, политолог, директор Центра евразийской интеграции.

Для сравнения, до Майдана – в 2013 году – гражданами Украины стали 3800 россиян. Новые реалии существенно сказались на миграционном потоке. В 2018 году паспорта с трезубцами получили всего 126 человек из России. Упрощение условий вряд ли кардинально изменят ситуацию, полагают эксперты.

"Я напомню, согласно идеологии украинского национализма, радикально, москаль — это не штамп в паспорте и не цвет паспорта, а состояние души. Они будут относиться к этим либеральным оппозиционерам, которые туда приедут, как к москалям", — полагает Армен Гаспарян, журналист, публицист.

И действительно, "Ласково просимо" на Украине готовы говорить далеко не всем россиянам, которые критикуют Кремль. Без вопроса "Чей Крым?", похоже, не обойдётся.

"Реализация этого указа может привести к тому, что упрощённым правом могут воспользоваться люди, которые имеют другие политические взгляды на будущее Украины, на будущее нашей страны. Нужно, чтобы был разработан четкий механизм проверки кандидатов на получение гражданства", — предупреждает Михаил Забродский, избранный депутат Верховной рады.

Эксперты обращают внимание на то, что указ о гражданстве Зеленский подписал спустя аж три месяца после того, как его анонсировал. Логично подозревать, что цели у такого шага могут быть иными. Наблюдатели не исключают: так команда президента отвлекает общественность от обсуждения закона о земле. Его Верховная рада намерена принять на первых заседаниях.