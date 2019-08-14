Православные отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

В среду, 14 августа, у православных верующих начинается Успенский пост, который установлен в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа. Также в этот день отмечается праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который иначе в народе называется Медовый спас.

Успенский пост по строгости можно сравнить с Великим постом, сообщает ТАСС. Во время его соблюдения исключается употребление яиц, мясных, молочных и рыбных продуктов. Длится пост с 14 по 27 августа до дня Успения Пресвятой Богородицы. Употребление рыбы разрешено в один день — в праздник Преображения Господня.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках протоиерей Олег Клемышев рассказал, что Успенский пост — это приготовление к предстоящему православному празднику. По его словам, Богородица вела воздержанный образ жизни, в некоторых преданиях вовсе утверждается, что она соблюдала пожизненный пост. Именно потому смысл Успенского поста — приобщение к чистоте, непорочности и воздержанию Божией Матери, а также приготовление к празднику ее Успения.

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Спасителя. Первый отмечается 14 августа, второй — 19 августа (праздник Преображения Господня), третий — 29 августа (праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь).

Свое название Медовый спас получил из-за того, что после литургии существовал обычай освящать воду и мед, который пчеловоды собирали в это время.

Для жителей столицы в дни Медового, Яблочного и Орехового спаса будет организован ряд культурно-развлекательных событий.